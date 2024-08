Gran Premio, tutti pazzi per Charles Leclerc: “Speriamo di incoronarlo re di Monza”

Monza - I primi piloti sono arrivati in tarda mattinata, ma il paddock ha iniziato a svegliarsi all'alba. Meccanici, staff, addetti ai lavori già operativi ben prima delle 7. Oggi si comincia a fare sul serio, in pista. E inizia a colorarsi (di rosso Ferrari) anche la cornice dei 5.793 metri di nastro d'asfalto. I tifosi hanno popolato prati e tribune. Gli striscioni sono (quasi) tutti per il 'principe di Monaco' Charles Leclerc: "Speriamo di incoronarlo re di Monza in questo weekend", incrocia le dita uno dei primi manipoli di appassionati piantato in Tribuna Centrale, proprio davanti al muretto Ferrari.

Aspettando i primi giri della F1 con il sottofondo delle monoposto della Formula 2. Leclerc e compagni scenderanno in pista dalle 13.30 per la prima sessione di libere e per 'assaggiare' il nuovo asfalto di Monza. Poi dalle 17 alle 18 il secondo turno che chiuderà la giornata. Domani la sfida per la pole. Intanto nel pomeriggio appuntamento in Fan Zone per i tifosi con i big della F1: i team principal di Haas, Ayao Komatsu (14.45) e di Stake-Sauber, Alessandro Alunni Bravi (16.35). Domani mattina toccherà ai piloti di Red Bull e Haas (10.20), Mercedes (10.30) e l’attesissimo incontro con quelli della Scuderia Ferrari (10.40).