La missione “green” per tutelare la biodiversità

Tutelare la biodiversità: a Nova Milanese non è un sogno, ma un “lavoro in corso”. Grazie alla collaborazione tra Comune e Rete Clima, si sono già mossi i primi passi su quattro aree destinate alla riqualificazione e alla futura fruizione pubblica, a seguito della chiusura di una vasta cava. Interventi che si inseriscono in un progetto più ampio che si completerà nel 2030 e che porterà alla creazione di un nuovo parco di circa 40 ettari.

A Nova Milanese, oggi, sono attivi circa quaranta cantieri verdi, che comprendono sia interventi di forestazione tradizionale sia l’implementazione delle cosiddette BioForest, foreste progettate e realizzate secondo tecniche forestali innovative, con lo scopo di tutelare e promuovere la biodiversità vegetale e animale. Come? Studiando, gestendo e lavorando il suolo, piantumando specie di alberi e arbusti locali selezionati, ginestre, prugnoli, frassini, tigli, bagolari, aceri, rose, pioppi e altri ancora. Tutti provenienti da vivai del territorio, a garanzia di una filiera locale e della compatibilità con l’ambiente circostante.

Inoltre è stato avviato un importante piano di ampliamento dei polmoni verdi della città, che parte del parco sovracomunale Grubria. L’obiettivo è connettere tra loro i parchi esistenti, creare nuove aree verdi e potenziare la rete ciclopedonale. L’amministrazione sta lavorando sulla riconnessione della città anche attraverso il progetto del grande parco urbano che collegherà Villa Brivio e Villa Vertua, creando un percorso continuo tra natura e cultura. Sarà un luogo per camminare, pedalare, incontrarsi. Una motivazione in più per vivere a Nova Milanese.

V.T.