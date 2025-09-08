Le notti magiche del Fuori Gp. Musica a palla per fare ballare

Una giornata di sole e un mare di eventi durante il fine settimana hanno animato il Fuori Gp, portando a Monza anche persone che non si sono mosse solo per il rombo dei motori. L’intera giornata di ieri è stata segnata da spettacolo e intrattenimento per tutti i gusti: Radio Italia ha animato la piazza con musica dal vivo, portando energia e ritmo a ogni angolo.

La festa si è aperta alle 10, con lo spettacolo di danza “Alice nel Paese delle Meraviglie“, poi fitness e zumba hanno coinvolto il pubblico in una sessione di movimento e divertimento. Intanto, tutti gli appassionati hanno potuto godere la diretta con l’Autodromo, con le qualifiche e i momenti più emozionanti proiettati su ledwall. Grande successo e risate assicurate per lo spettacolo comico di Gianluca Impastato, che ha portato il suo umorismo sul palco. Ha chiuso la domenica la proiezione in piazza del film “Senna“, per una serata all’insegna del grande cinema all’aperto. Durante la quattro giorni di Fuori Gp, sono stati seguitissimi i Live Music Showcase con Sounder DJ, Fabio Rovazzi e Jessie Diamond. Sabato sera piazza Cambiaghi si è infiammata per Jake La Furia, mentre al Carrobiolo artisti locali e talenti emergenti hanno spaziato tra jazz e musica pop, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. Frequentatissima la festa gastronomica su ruote ai Boschetti reali: un’esplosione di sapori fra tradizione e street food dal mondo, a partire da Messico e Venezuela con la freschezza dei tacos, passando per l’intensità toscana del panino con la carne di maiale, gli arrosticini abruzzesi, lo gnocco fritto e i profumi di Sicilia.

C.B.