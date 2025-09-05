Piazza Cambiaghi a Monza come San Siro, al Fuori Gp si balla per due giorni: stasera Fabio Rovazzi e domani Jake La Furia e Don Joe

Monza, 5 settembre 2025 – L’energia e la passione della musica accanto a quella per i motori. Un fine settimana con grandi nomi della scena italiana, per divertirsi col pop, ballare a ritmo di dance e house, scatenarsi con le barre del rap e dell’hip hop. Il FuoriGp alza il volume con i concerti e i dj-set di piazza Cambiaghi: a scaldare le serate monzesi ci penseranno Fabio Rovazzi, Jake La Furia e altri nomi apprezzati della scena hip hop e clubbing.

Oggi dalle 21 e fino a mezzanotte la grande piazza del mercato accoglierà la vitalità trascinante di Fabio Rovazzi, con le sue canzoni e la sua verve. Ad affiancarlo Sounder Dj e soprattutto Jessie Diamond, dj e producer tra le più note nel panorama femminile della house music italiana e della musica dance elettronica, conosciuta per i suoi set energici e dalle melodie accattivanti, già vincitrice per 3 volte del premio come miglior dj italiana ai Dance Music Awards.

Per gli amanti di altri ritmi non mancheranno, sempre in centro città, un contest con rock band emergenti dalle 20 in piazza Carrobiolo, mentre in piazza San Pietro Martire dalle 19 sarà di scena il jazz.

Jake la Furia si esibirà domani

Un duplice menù che verrà riproposto, stessi luoghi e stessi orari, anche domani. Sempre domani in piazza Cambiaghi continueranno invece gli appuntamenti con i big: dalle 21 partirà un live music showcase che schiererà alcune tra le prime file del rap e dell’hip hop nazionale: su tutti Jake La Furia, nome di spicco del genere fin dai primi anni Duemila e oggi notissimo al grande pubblico dopo l’avventura televisiva a X Factor in qualità di giudice. Con lui un ex sodale nell’esperienza dei Club Dogo, ossia Don Joe. Della partita saranno anche Lucky Luciana, in bilico tra rap e pop; la dj e producer Hellen e Marco Melandri in versione dj.

La musica italiana di qualità sarà protagonista anche al FuoriGp di Biassono: stasera dalle 22 piazza Italia sarà lo scenario per il concerto del cantautore Marco Ligabue, fratello di Luciano e artista di valore in bilico tra rock e brit-pop: il rocker emiliano proporrà i suoi brani intensi e diretti e le sue ballad toccanti, a partire dal recente singolo “Le canzoni inglesi“, un mix di nostalgia, spensieratezza e ribellione che vuol essere un omaggio alle sonorità brit-pop, a quell’epoca di giovinezza e libertà e alla Londra del tempo. Già fondatore dei Rio, Marco Ligabue porta avanti da tempo un proprio percorso basato su grinta, autenticità, energia e una forte componente umana.