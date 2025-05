L’operazione strade più sicure. Installati i cartelli “salvaciclisti”

Seveso si unisce alle città amiche delle biciclette, aderendo alla campagna nazionale “Io rispetto il ciclista”. Questa iniziativa, promossa dall’associazione no profit fondata dall’ex campione del mondo Maurizio Fondriest e dall’ultraciclista Paola Gianotti, con il supporto dell’Accpi (Associazione corridori ciclisti professionisti italiani), mira a migliorare la sicurezza stradale per chi si muove in bici. Per concretizzare l’adesione, il Comune di Seveso ha installato i cosiddetti cartelli “salvaciclisti” lungo le arterie più trafficate, come corso Garibaldi (ai confini con Cesano Maderno e Barlassina) e via Vignazzola. Questi segnali ricordano agli automobilisti la distanza minima di un metro e mezzo da mantenere quando sorpassano un ciclista, fondamentale per garantirne l’incolumità nel traffico. Spesso, infatti, il rapporto tra chi guida un’auto e chi pedala è teso: la conoscenza e il rispetto reciproco delle regole sono quindi essenziali per la sicurezza di tutti.

L’iniziativa è stata accolta con favore dall’amministrazione comunale rappresentata dalla sindaca Alessia Borroni e dall’assessore Marco Mastrandrea, affiancati dal comandante della polizia locale Roberto Curati. Presenti anche i giovani atleti del Gs Cicli Fiorin Seveso-Ciriè, a simboleggiare tutti i ciclisti che ogni giorno si allenano sulle strade della città. Il progetto “Io rispetto il ciclista”, ideato da Marco Cavorso (coordinatore eventi sicurezza di Accpi) insieme a Maurizio Fondriest e Paola Gianotti, sta riscuotendo grande successo in tutta Italia. L’obiettivo è sensibilizzare sia gli automobilisti sia i ciclisti per una convivenza più sicura sulle strade e questo accordo rappresenta un passo avanti importante verso la tutela di chiunque si muova in bicicletta.

Sonia Ronconi