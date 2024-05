Il Lambro invade la strada a Monza, a Bernareggio crolla muro: incubo maltempo in Brianza, è ancora allerta

Monza – La situazione è migliorata, ma è il momento di fare i conti con una giornata davvero critica. I vigili del fuoco fanno sapere che ieri sono stati effettuati nell'arco di 24 ore oltre 130 interventi di soccorso tecnico urgente legati alla forte ondata di maltempo che si è abbattuta su tutta la provincia di Monza e Brianza.

Gli interventi più significativi sono stati il crollo del muro di contenimento a Bernareggio dove risultano ancora sfollati dai propri appartamenti tre nuclei famigliari e la fuoriuscita del fiume Lambro in via Cantore a Monza, dove è stato necessario intervenire in prima battuta con operatori fluviali equipaggiati con gommone da rafting.

Obiettivo verificare che all'interno delle autovetture visibili ai soccorritori e rimaste intrappolate nell'acqua, non ci fossero persone e animali, per poi proseguire l'intervento con l'ausilio del nucleo dei sommozzatori, per il controllo di ulteriori veicoli completamente sommersi.

Sono stati impegnati uomini e mezzi da tutto il comando di Monza e Brianza e ulteriori risorse sono state inviate in supporto dai comandi di Lecco, Varese, Bergamo e Genova. Al momento risultano ancora degli interventi in attesa di concludersi nell'arco della giornata.