A Limbiate il ladro della pausa pranzo: sette colpi in monopattino

Limbiate (Monza e Brianza) – Dal suo domicilio di Limbiate, partiva in monopattino per derubare negozi del Canturino. Rigorosamente all’ora di pranzo, compatibilmente con il divieto di lasciare la sua abitazione dalle 22 alle 7, a cui era sottoposto. Ma durante l’ultimo colpo, commesso ai danni di una farmacia di Cantù il 21 marzo, con 2.000 euro di bottino, le telecamere del negozio avevano distintamente ripreso il volto di Alessandro Carbone, 47 anni domiciliato a Limbiate.

Finito ieri in carcere in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, che lo accusa di altri sette colpi del tutto simili, durante i quali si sarebbe lasciato alle spalle tracce identiche che gli sono costate care. L’orario in cui ha agito, sempre nell’intervallo di pranzo, e soprattutto il suo passaggio in monopattino sotto le telecamere che gravitavano attorno ai luoghi dei furti, hanno finito con l’incastrarlo.

Alla sua identità i carabinieri di Cantù, sono arrivati inserendo le immagini del suo volto, nitidamente visibili, nella banca dati Sari, il sistema di riconoscimento facciale, nel quale l’uomo era già presente per i suoi precedenti. A quel punto, andando a ritroso, sono stati ricostruiti tutti i furti effettuati o tentati commessi in zona con la stessa tecnica e nella stessa fascia oraria, tra il 29 gennaio e il 21 marzo: uno tentato in una abitazione, e poi in un negozio di fiori, in una merceria, in un negozio di abbigliamento, in un’altra farmacia, da un benzinaio.

Bottini dai 20 euro ai 3.000, ma anche merce. Anche in serie, dai due ai quattro colpi al giorno.Durante la perquisizione effettuata nella sua abitazione, sono sta trovati gli indumenti indossati per commettere alcuni furti che gli vengono attribuiti, mentre altri capi erano già stati sequestrati durante un’altra perquisizione subita per fatti analoghi commessi in un’altra zona, o buttati via dallo stesso Carbone quando aveva saputo di essere stato denunciato.