La regina dell’estate. Ac Lissone, che colpi

L’Ac Lissone ci riprova e dopo aver fallito l’obiettivo Eccellenza in primavera, cambia prima di tutto staff (Santoni mister, Sala e Favaretto direttori sportivi) e costruisce un altro “dream team”, questa volta per non sbagliare. Tanti i volti nuovi, tanti i nomi di rilievo per la categoria, poche le conferme ma miratissime. Il ritorno (era già stato qui dal 2017 al 2021) di Fabio Lucente (foto a sinistra) spiega bene a cosa aspira l’Ac Lissone nel 2026. A Seregno quest’anno ha chiuso a quota 18 gol (trascinando gli azzurri prima al secondo posto e poi al ripescaggio). Farà coppia con Riccardo Costantino, possente attaccante, quest’anno al Grentarcadia ma che ha difeso i colori anche di Cavenago, Casati Arcore, Cinisello, Muggiò e Seregno ai tempi della D. Anche se i colpi più importanti forse riguardano la difesa a partire dall’ultimo in ordine di tempo, quello di Giulio Calloni che dopo 11 stagioni tra serie D ed Eccellenza scende in Promozione per alzare il muro difensivo dell’Ac Lissone. L’anno scorso era alla Fucina, prima ancora Fc Milanese, Oltrepo, Leon e Olginatese. Dietro c’è anche Andrea Strafezza (foto a destra), dal 2022 in Prima Categoria al Bresso, ma soprattutto Jacopo Triveri che accompagna Lucente nel breve tratto di strada che separa Seregno da Lissone. Torna all’ovile dopo una breve parentesi alla Lentatese Luca Motta, una “bandiera” da queste parti in virtù dei suoi dieci anni di militanza, mentre Andrea Principi è un centrocampista ex Arconatese e Club Milano.

Poi un plotoncino di 2006 come Emanuele Marelli, esterno d’attacco, dalla Fucina ma con trascorsi giovanili nell’Atalanta, Seregno e Folgore. Della stessa annata sono Alessandro Bufano, portiere con alle spalle due anni di Promozione nel Villa, l’attaccante Alessandro Pasina che era a Lesmo e il terzino Cristian Ferracane, anche lui a Seregno ma cresciuto nelle giovanili della Vis Nova. Un anno più vecchio (2005) e già con una cinquantina di gettoni in Eccellenza è l’esterno Alberto De Simone. Tra le conferme spiccano quelle dell’estremo difensore Federico Venturelli, Fabio Eguelfi e Andrea Meggiarin.