Aspettando l’estate:. Bancarelle, clown e birra al gusto di legno

Ci sarà pure una birra a edizione limitata al profumo di legno, ispirata al materiale simbolo della Città del Mobile e del Design. E poi musica, clown, le bancarelle degli hobbisti, gli stand dei commercianti del centro, laboratori creativi, giochi gonfiabili per i più piccoli, le specialità culinarie preparate dagli alpini, il ballo liscio e i tornei di carte. Due giorni di festa all’aperto per divertirsi e dare il benvenuto alla bella stagione.

Oggi e domani a Lissone andrà in scena “Aspettando l’estate“, organizzata dalla Pro Loco in via don Bernasconi. Si cominicerà oggi alle 15.30 col mercatino degli hobbisti, le bancarelle con le stelle alpine, un laboratorio di uncinetto, i gonfiabili per bambini e i gazebo dei negozianti locali. Alle 17.30 spettacolo di clown, mentre dalle 19 sarà in funzione l’area ristoro gestita dal Gruppo Alpini e alle 20.30 musica e ballo liscio.

Domani si partirà alle 10 con mercatini e giochi, a mezzogiorno la cucina delle penne nere, dalle 15 torneo di scala 40 e dalle 15.30 il saggio musicale “Palco senza Barriere“ con l’associazione Seed. In entrambe le giornate la Pro Loco presenterà il nuovo progetto di cultura e memoria del territorio: la birra “Buscai”, la birra del legnamé, una birra artigianale al profumo di legno.