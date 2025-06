La polizia protagonista al “RideBeat”

Anche la polizia di Stato ha partecipato con due squadre alla competizione ciclistica a scopo benefico “RideBeat” all’Autodromo di Monza, organizzata domenica dall’associazione Cancro Primo Aiuto. Al pari di altre rappresentanze di forze dell’ordine e medici e sanitari, la polizia ha gareggiato in pista in modalità staffetta con le squadre composte dal primo dirigente Mirella Pontiggia (Stradale Verona), dal commissario Capo Ismaele Gatti (Divisione Pasi Questura di Bergamo), dall’ispettore Massimiliano Pascali (Squadra mobile Questura di Milano), dal viceispettore Francesco Gamba (Squadra mobile Questura di Bergamo), dall’assistente capo Alessandro Ferrara (Stradale di Seriate) e dall’assistente capo Marco Gulotta, (Postale di Bergamo). Al primo posto per la gara delle squadre miste nella competizione riservata alla categoria amatoriale si sono classificati la PontiggNia e Ferrara, mentre nella classifica generale le due squadre della Polizia di Stato si sono collocate in una posizione intermedia.

S.T.