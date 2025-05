La piazza riaccoglie il mercato

Dopo un mese scarso di attesa e un trasferimento temporaneo in via Pellettier, i mercati cittadini tornano nella loro sede naturale, in piazza Cambiaghi. Da questa settimana riprendono sia il mercato alimentare del giovedì sia quello completo del sabato. La nuova veste della piazza è ormai definitiva: si sono conclusi i lavori di resinatura e colorazione della pavimentazione, ora in tonalità porfido-arancione, in armonia con i palazzi circostanti. La resinatura ha rappresentato l’ultima tranche del più ampio intervento di restyling dell’area, durato circa dieci mesi con la sostituzione della superficie dissestata e il rifacimento con asfalto prestampato omogeneo. La fase finale è stata rimandata alla bella stagione per garantire condizioni ottimali di asciugatura.

A sorprendere, però, è stata la scelta del Comune di non annunciare pubblicamente l’avvio dei lavori, partiti in sordina poco dopo il concerto dei Modena City Ramblers del 27 aprile. Il collaudo provvisorio era stato effettuato già lo scorso dicembre, e da gennaio piazza Cambiaghi è tornata anche a essere parcheggio cittadino. Con i suoi 150 stalli a pagamento, l’area è accessibile 24 ore su 24, esclusi i momenti dei mercati settimanali, con ingresso regolato da una sbarra in via Colombo, appena fuori dalla Ztl.

Non sono mancati, però, elementi di tensione: la società Edilcentro, che dal 1988 gestisce il parcheggio interrato della piazza ed era titolare di alcuni tratti dell’area, ha presentato ricorso al Tar contro il ripristino del parcheggio in superficie. Il Tribunale amministrativo, ad aprile, ha respinto la richiesta di sospensiva, rimandando a dicembre la decisione di merito. L’amministrazione, pur mantenendo un atteggiamento prudente, si è detta fiduciosa sulla legittimità dell’intervento. Nel frattempo, gli ambulanti possono tornare con soddisfazione alla loro storica sede.

A.S.