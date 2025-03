La marcia dei trattori. Anche la Brianza si mobilita: "Vogliamo un cibo sano"

C’erano anche i brianzoli fra i 20mila agricoltori in arrivo da tutta Italia che ieri hanno invaso le strade di Parma. Una manifestazione per "chiedere all’Europa la difesa della salute dei cittadini" e "di fare chiarezza sui cibi prodotti in laboratorio". Sei i pullman partiti da Milano, Lodi e Monza. La delegazione interprovinciale era guidata dal presidente Alessandro Rota e dal direttore Umberto Bertolasi insieme a tutti i segretari di zona. Meta del corteo, Efsa, l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare. "Per noi coltivatori diretti era importante ritrovarsi in tanti all’appuntamento - sottolinea Pierluigi Nava (foto), suinicoltore di Busnago e leader dei senior Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza oltre che della Lombardia - per sostenere la nostra battaglia non ‘contro’ qualcosa, ma ‘per’ un cibo naturale, sano e sicuro. In gioco ci sono la salute dei consumatori e il reddito degli agricoltori". "È stata una giornata importante - dice Sergio Meroni, titolare con i fratelli di un’azienda agricola con agriturismo a Pessano con Bornago - in cui il mondo agricolo italiano ha voluto ribadire con forza la necessità di conoscere fino in fondo come nascono i cibi cellulari e, soprattutto, che effetto potranno avere nel tempo su tutti noi". "Coldiretti individua sempre i problemi che investono il settore e traccia soluzioni - aggiunge Paolo Rosti, cerealicoltore di Merlino - quando organizziamo le mobilitazioni siamo i migliori e anche questa volta abbiamo fatto centro". "Io coltivavo riso - ricorda Cesare Mascheroni, imprenditore agricolo di Melzo - ma ho dovuto smettere a causa dei cambiamenti climatici che in questi anni hanno causato danni pesanti su tutta l’area della Martesana. Il nostro settore deve già affrontare già tanti problemi. Ci mancherebbe che l’eccellenza del made in Italy debba scontrarsi anche con il cibo prodotto in laboratorio".

La richiesta per Bruxelles: "Ogni innovazione alimentare venga valutata con il massimo rigore scientifico e nel rispetto del principio di precauzione. Non siamo contro la scienza e non vogliamo frenare il progresso, ma il benessere dei cittadini e la tutela del nostro modello agroalimentare devono rimanere priorità assolute. Per noi è fondamentale proseguire il dialogo con Efsa e le istituzioni europee".

Barbara Calderola