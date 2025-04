La magia di Aladdin e Jasmine. Un musical fra amore e magia

Un’atmosfera magica, fatta di avventure e amore. La leggenda di una lampada dei desideri, scomparsa millenni fa, un giovane ladruncolo e una principessa di cui conquistare il cuore dopo essere scampato a pericoli e intrighi. Ma anche il mix di poesia e comicità con cui uno strano attore, mimo e clown racconta il suo mondo, in bilico tra sogno e realtà, attraverso le bolle di sapone. Il teatro per ragazzi e famiglie protagonista oggi in Brianza con due spettacoli.

A Lissone alle 16, sul palco di Palazzo Terragni, in piazza Libertà, gli attori della Compagnia Teatro Instabile daranno vita al musical “Aladin Don Dan“, storia di una lampada dei desideri che contiene due geni potentissimi, del ladruncolo Aladin e del gran Visir Jafar, impegnati in una corsa pericolosa per ottenere quel prezioso oggetto. Tra avventure, balletti e musiche trascinanti, Aladin dovrà mostrare il suo coraggio e conquistare la bella Jasmine. L’evento concluderà la 32esima stagione della rassegna “Non solo teatro - Recitarcantando“. Biglietto d’ingresso 7 euro, ridotto a 5 euro per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni e per gli over 65, gratuito per i bimbi sotto i 3 anni e le persone con disabilità. Info e prenotazioni via whatsapp al 351.52.45.768.

A Seregno, invece, alle 15.30 nell’Auditorium di piazza Risorgimento sarà Eros Goni di GambeInSpallaTeatro il protagonista dello spettacolo “Il Sogno - Bubble & Clown Show“: un carretto d’altri tempi e un mimo-clown porteranno gli spettatori ad ammirare le trasformazioni di bolle giganti, tra momenti comici e pura poesia. Ingresso 5 euro, prenotazioni sul sito www.auditorium.controluce.18tickets.it. L’appuntamento chiuderà la rassegna di teatro per famiglie “Che spettacolo!“.

F.L.