La Giornata del Pensiero Scout. Giochi e riflessioni con i Lupetti

Fine settimana di giochi e riflessioni con gli scout per celebrare la Giornata del Pensiero. Il Branco del Gruppo Scout CNGEI (Corpo nazionale giovani esploratori e esploratrici italiani) di Monza si è dato appuntamento alla Base Scout Agesci “Le Grazie Vecchie“ per un weekend di giochi e riflessioni. Leit motiv “Oltre il velo dell’indifferenza“.

Attraverso giochi e attività esperienziali, i lupetti hanno indagato il significato di empatia, giustizia e solidarietà, confrontandosi sulle sfide legate alla tutela dei diritti umani e alla costruzione di una società più equa e partecipativa, per maturare un impegno attivo nel contrastare l’indifferenza, tipica di una società sempre più orientata all’egoismo e all’individualismo. Ieri si è parlato della forza delle parole e della loro influenza nelle relazioni umane. In collaborazione con l’associazione BOA – Brianza Oltre l’Arcobaleno, le lupette e i lupetti hanno preso parte a laboratori creativi e giochi per riflettere sull’importanza del linguaggio inclusivo e rispettoso. Un laboratorio teatrale li ha resi protagonisti nella rappresentazione di storie tratte da libri per l’infanzia come “Mio fratello maggiore è una principessa“ e “La fidanzata di mia sorella“.

La Giornata del Pensiero è stata istituita nel 1926; si celebra ogni 22 febbraio per ricordare la nascita di Lord Robert Baden-Powell, fondatore del movimento scout, e di sua moglie Olave Baden-Powell, prima Capo Guida Mondiale. Oggi rappresenta un momento di riflessione e impegno per gli scout di tutto il mondo.

La Sezione Scout CNGEI di Cesano Maderno, fondata nel 1956, opera attraverso quattro gruppi territoriali, presenti nei comuni di Cesano Maderno, Seveso, Limbiate e Monza. Il suo impegno è volto a fornire un bagaglio di esperienza utile a diventare degli adulti civili, responsabili e attivi nella società. Negli anni migliaia di ragazzi hanno avuto così l’opportunità di partecipare ad attività in mezzo alla natura secondo i valori e gli ideali scout. Dalla sua fondazione, la sezione è cresciuta fino ad arrivare oggi a contare circa 330 iscritti e a essere la nona sezione scout CNGEI in Italia per dimensione.