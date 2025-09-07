Carlo Acutis è Santo: la diretta della messa di canonizzazione

09:04

L'omelia di papa Leone XIV: "Dio ci chiama a buttarci"

La messa è proseguita con l'omelia, pronunciata da papa Leone XIV. "Il rischio più grande della vita è quella di sprecarla, al di fuori del progetto di Dio - così ha iniziato il pontefice rivolgendosi ai pellegrini - Dio ci chiama a buttarci senza esitazione nell'avventura che lui ci propone. Che possiamo accogliere nella misura in cui ci spogliano di noi stessi. Tanto giovani si sono trovati a questo bivio della vita. Come San Francesco" che "ha preferito all'oro, all'argento e alle stoffe di suo padre i poveri, gli ultimi". Un paragone, quello fra San Francesco e Carlo Acutis, che è spesso ritornato in questi giorni che hanno accompagnato il percorso verso la sua canonizzazione.

"In questa cornice oggi guardiamo a San Pier Giorgio Frassati e a san Carlo Acutis - ha osservato papa Prevost - Carlo ha incontrato Gesù grazie alla sua famiglia, ad Andrea e Antonio, presenti qui insieme ai fratelli - passaggio, questo, sottolineato da un grande applauso - e lo ha conosciuto grazie alla scuola".