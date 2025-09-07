Gran Premio d’Italia, l’arrivo dei piloti tra tifosi a caccia di autografi e selfie

Monza, 7 settembre 2025 - Gran premio di F1, l'invasione all'autodromo di Monza è iniziata. Il popolo di tifosi è già in posizione birra in mano, telefonino dall’altra sperando in un selfie con i piloti. Arrivano alla spicciolata.
Il primo a timbrare il cartellino è Lando Norris. Si concede al manipolo di appassionati accalcato alle transenne. Poi tocca agli eroi di casa. Lewis Hamilton esce da una Purosangue azzurra e si infila nel paddock accennando un saluto.
Charles Leclerc gli arriva in scia. Autografi, foto, poi entra nell’hospitality Ferrari. E così via gli altri. Ultimi dettagli prima di affrontare il Gp. Il via alle 15. Schieramento ed emozioni con l'inno di Mameli suonato dalla banda dei carabinieri e intonato dal tenore Vittorio Grigolo. E il passaggio delle Frecce Tricolori con il lancio dei parà della Folgore.
Max Verstappen partirà dalla pole dopo il miglior tempo nelle qualifiche, un 1:18.793 che è anche il nuovo record della pista. Dietro al fuoriclasse olandese della Red Bulla la McLaren di Lando Norris (1:18.869) al termine di una sessione tiratissima.
Terzo Oscar Piastri, sull'altra McLaren, quarta la Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco partirà dalla seconda fila come l'anno scorso, quando aveva agguantato una vittoria epica nel Gran Premio d'Italia. Quinto Lewis Hamilton sull'altra Rossa, che però scatterà dalla decima piazza in virtù della penalizzazione rimediata nel Gp d'Olanda. Sesto George Russell su Mercedes, davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli.