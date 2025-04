Iniziati i lavori all’ex filatoio di via Viganò

Sono iniziati i lavori di riqualificazione per il recupero dell’ex filatoio di via Viganò. Tutto ha avuto inizio qualche settimana fa, quando alcuni triuggesi avevano chiesto al Comune maggiore attenzione per il cantiere lungo le sponde del fiume Lambro, la preoccupazione dei cittadini era che potessero sorgere nuove costruzioni nell’area. Ha così spiegato il sindaco Pietro Cicardi: "Il piano presentato dall’operatore privato e approvato prevede il recupero dei capannoni già esistenti. La Giunta già aveva deciso di adottare il piano attuativo di via Viganò alle fine del 2021. L’opera include la riqualificazione di parte dell’ampia area produttiva dismessa lungo il fiume Lambro, che in origine faceva parte dell’ex complesso Viganò". È previsto il riuso dei vecchi capannoni. I nove insediamenti avranno una destinazione artigianale, terziaria oppure commerciale.

Il lavori di messa in sicurezza prevedono anche la realizzazione di un parcheggio con 27 posti auto e spazi per i motocicli.

Son.Ron.