Rimadesio ai playout: quattro sconfitte di fila, sfida decisiva contro Npc Rieti

La Rimadesio chiude la stagione regolare come peggio non si potrebbe, presentandosi ai playout con alle spalle una striscia di quattro, brutte, sconfitte di fila. Brutte perché il calendario era tutto sommato favorevole ai bluarancio per piazzare una zampata finale e salvarsi senza passare dagli spareggi, ma sembra che la squadra abbia quasi dato il peggio di sé quando invece era il momento buono per risolvere una stagione comunque abbondantemente al di sotto delle aspettative. La sconfitta di Castellanza contro Saronno è un marchio difficilmente cancellabile, ma la lista sarebbe infinita. Compito ora di Edoardo Gallazzi è quello di provare a resettare tutto e presentarsi al meglio per la serie contro Npc Rieti che, se vogliamo, sta attraversando un momento addirittura peggiore rispetto ai brianzoli. Non ci fosse stato il fallimento con esclusione dal girone B in corso d’opera (inizio marzo) del Chieti Basket, sarebbero stati i laziali con ogni probabilità a retrocedere direttamente. Del resto il loro cammino parla chiaro con sei vittorie e 12 punti in tutto, meno della metà rispetto ai 26 della Rimadesio. Nel 2025 la Npc ha vinto due sole volte, in volata e in casa, contro Latina che la precedeva in classifica e contro Caserta. Sulla carta è un incrocio fortunato, favorevole a Mazzoleni & soci a patto però di non ripetere prestazioni difensive come quella di domenica a Castell’Arquato contro Fiorenzuola, vittoriosa 101-82. Un ko tutto sommato ininfluente (Piacenza battendo Fidenza si sarebbe salvata comunque), ma che la dice lunga sullo stato di salute (fisica e psicologica) della formazione desiana.

Ancora fuori Alessandro Cipolla, più per precauzione che altro, anche se la caviglia continua a dargli noie. Il suo recupero sarà cruciale, a patto che torni quello delle prime 10-12 giornate e non quello visto nel girone di ritorno. Quando si gioca contro Rieti? Nel weekend in arrivo si riposa. L’Aurora avrà il vantaggio del fattore campo pertanto disputerà gara 1 e gara 2 in casa rispettivamente domenica 11 maggio alle 18 e martedì 13 alle 20.30. Nel fine settimana successivo (venerdì 16 e domenica 18) ci si trasferirà nel Lazio per gara 3 e gara 4, l’eventuale “bella” al PalaFitLine mercoledì 21.