Monza, incidente in scooter mentre torna a casa dopo il turno: poliziotto in fin di vita

Monza – Aveva appena terminato la sua giornata di lavoro. È uscito dal suo ufficio, ha salutato i colleghi, ed è salito sul suo scooter per tornare a casa.

Erano le 18 circa quando è partito dalla via Montevecchia e ha imboccato viale Elvezia. Ed è finito ricoverato in gravissime condizioni. Un agente di 33 anni della Questura di polizia di Monza e Brianza era stato infatti travolto da una macchina. L’incidente è avvenuto a Monza in viale Elvezia 30, presso la rotatoria tra via Montevecchia e via Valle del Curone. Una Citroën C3, diretta verso la SS36, ha urtato il suo scooter che circolava all’interno della rotatoria, per cause ancora da chiarire. A seguito dell’impatto, il motociclista è stato sbalzato sull’asfalto e investito dall’automobile, rimanendo incastrato sotto di essa.

L’intervento immediato del personale di Areu con due ambulanze e un’automedica, dei vigili del fuoco e della polizia locale ha permesso di estrarre rapidamente il ferito, che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo. Il conducente dell’auto, un uomo di 60 anni della provincia, è stato sottoposto ai test alcolimetrici di rito. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro. Per migliorare l’illuminazione dell’area, è stato richiesto il supporto del personale della protezione civile comunale. Vi è stato anche l’intervento del drone della polizia locale.

L’incidente ha causato gravi ripercussioni sul traffico cittadino, che è tornato alla normalità solo intorno alle ore 21. In ospedale dove è stato portato il giovane poliziotto si sono precipitati intanto anche diversi colleghi, ufficiali e semplici agenti. Anche il questore Salvatore Barilaro ha abbandonato le attività che lo vedevano impegnato per accorrere in ospedale al capezzale dell’agente.