Monza, investito in via Correggio: è in gravi condizioni

Monza, 24 Novembre 2024 - Un pedone è stato investito in via Correggio a Monza. L'incidente è avvenuto alle 19.30. I soccorsi sono stati inviati in codice rosso e la gravità dell'investimento è stata confermata all'arrrivo sul posto dell'ambulanza inviata insieme all'automedica dall'Agenzia regionale emergenza urgenza di Monza e Brianza.

In via Correggio sono arrivati gli uomini della Polizia locale, i carabinieri e i Vigili del fuoco. Non è ancora nota l'età del ferito e i vigili urbani, che si occuperanno dei rilievi dell'investimento, stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente stradale. Seguiranno aggiornamenti.