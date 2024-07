Incendio a Cesano Maderno, figlio prova a salvare l’anziana madre dalle fiamme: muoiono entrambi in ospedale

Cesano Maderno, 9 luglio 2024 – Il figlio ha provato a salvare la madre dalle fiamme, ma sono rimasti intrappolati nell’appartamento e, alla fine, sono morti tutti e due in ospedale per le ustioni riportate. La tragedia è avvenuta martedì pomeriggio in corso Roma, a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza. Il figlio aveva 52 anni, l’anziana 82, e sono deceduti a poche ore di distanza l’uno dall’altra.

Il rogo è scoppiato intorno alle 9 del mattino per cause ancora da chiarire. Fra i residenti si è diffuso il panico: subito sono stati allertati i soccorsi. I vigili del fuoco sono accorsi con diversi mezzi per liberare le due persone che vivono nella casa di corte al primo piano, andata a fuoco.

Il cinquantaduenne è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio ed è stato portato in ospedale mentre erano in corso le manovre di rianimazione, ma purtroppo non ce l’ha fatta. L’anziana, che presentava ustioni di secondo e terzo grado su tutto il corpo, è morta qualche ora dopo. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento.

L’intervento

Le fiamme si sono propagate rapidamente. Tuttora sul posto è presente un enorme dispiegamento di soccorritori e forze dell’ordine. A sirene spiegate sono accorsi i carabinieri e gli agenti della polizia locale, anche per bloccare il traffico della strada, che attraversa il centro della cittadina, consentendo così il passaggio dei mezzi dei vigili del fuoco.

L’operazione di spegnimento delle fiamme a mezzogiorno era ancora in corso. Il personale del 118 ha trasportato le due persone intrappolate nella casa in codice rosso in ospedale, ma le ustioni si sono rivelate fatali. Tante persone si sono radunate nella via, dopo aver visto il trambusto e il fumo.