Incendio in garage a San Martino in Strada: marito e moglie ustionati

San Martino in Strada (Lodi) – Scoppia un incendio in un garage, marito e moglie finiscono in ospedale. Attorno alle 19 di questa sera, si è consumato un dramma in un'abitazione di via Europa a San Martino in Strada: per cause in fase di accertamento è divampato un rogo all'interno di un box.

Nel garage si trovava un 55enne che è rimasto gravemente ustionato. Subito sono scattati i soccorsi e la centrale 118 ha allertato l'elisoccorso decollato da Parma. Il ferito è stato trasferito all'ospedale del capoluogo parmense. La moglie invece è stata portata all’ospedale di Lodi. Sul posto sono intervenuti i pompieri che hanno spento l incendio, estraendo dal box una motocicletta.