Incendio a Cesano Maderno. Autopsia sui corpi di madre e figlio morti nel rogo

Cesano Maderno (Monza Brianza), 10 Luglio 2024 - Restano ancora sconosciute le cause del rogo che ieri mattina si è scatenato nell'appartamento al primo piano di una casa di corte in corso Roma a Cesano Maderno, provocando la morte della 82enne Maria Verdolino, costretta in sedia a rotelle e anche del figlio 52enne Raffaele Esposito, finito in arresto cardiocircolatorio nel vano tentativo di salvarla da fumo e fiamme.

La Procura di Monza, coordinata da Claudio Gittardi, attende l'esito delle verifiche che stanno eseguendo i Vigili del fuoco del Comando provinciale monzese per poi decidere se disporre un'apposita perizia che stabilisca cosa possa avere scatenato un incendio di così vaste dimensioni, che ha completamente distrutto l'intera abitazione. La prima ipotesi è quella di un corto circuito ma deve essere ancora confermata.

Intanto la pm Sara Mantovani, magistrato di turno quando è accaduta la tragedia, ha disposto l'autopsia sui corpi di mamma e figlio, la prima colpita da ustioni di secondo e terzo grado a volto, torace, addome e a un braccio e il secondo portato in ospedale con le manovre rianimatorie in corso, che però non sono riuscite a salvarlo.