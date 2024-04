Fiamme in una villetta, donna ustionata

Un incendio si è propagato in una villetta in via Piaggio 13 nella serata di venerdì a Besnate, intorno alle 22.30. Sul posto le squadre dei Vigili del fuoco provenienti dalle sedi di Somma Lombardo, Busto Arsizio e Varese. In base ad una prima ricostruzione le fiamme sarebbero partite da un locale al piano terra adiacente all’abitazione. Sono rimaste ferite due persone, entrambe trasportate in ospedale dagli operatori del 118 intervenuti. Si tratta di una donna di 74 anni, ricoverata in codice giallo all’Ospedale di Varese per ustioni di primo e secondo grado e una ragazza di 12 anni, giunta sempre a Varese in codice verde per controlli per fumo respirato. Altre due persone sono rimaste illese. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i Carabinieri. I Vigili del fuoco hanno spento le fiamme ma la casa è stata dichiarata inagibile per i danni da calore, fumo e all’impianto elettrico.

Lorenzo Crespi