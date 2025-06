La Triuggese fa sul serio: presi Polledri, Napolitano e Nova

La Triuggese vuole dimenticare in fretta la cocente retrocessione ai playout in Seconda Categoria e lo fa con un mercato subito importante, all’insegna della rinascita. Si vuole subito tornare a competere per provare a tornare in Prima, questo lasciano intendere i primi tre colpi di mercato ufficializzati nell’ultima settimana di trattative della società della presidentessa Marina Riva e di mister Alessandro Ruggiero, confermato.

L’acquisto sicuramente più prestigioso riguarda la difesa con l’arrivo dal Biassono del difensore classe 1996 Luca Polledri (nella foto). Alle sue spalle Polledri ha una carriera importante in categorie spesso superiori rispetto a quella che andrà ad affrontare a partire dal prossimo settembre. Per lui Sesto 2012, due anni alla Dominante in Prima, Muggiò, Pro Lissone, Real Milano, Brianza Cernusco Merate, Speranza Agrate, Desio e agli inizi la serie D con Pro Sesto e Olginatese.

Mattias Napolitano invece è un attaccante del 2004 con precedenti alla Vibe Ronchese e al Biassono. Stefano Nova invece ha nel suo curriculum una lunga permanenza a Lesmo (sei stagioni), proviene dall’Ac Lissone. Nova si forma nelle giovanili della Giana e ha militato anche nella Casati Arcore e alla Vimercatese Oreno.

Ro.San.