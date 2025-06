I colori della Cantarella e Molteni. Il sindaco Biffi visita l’eccellenza

"Capacità di evolvere, l’attenzione e il rispetto per le persone, la sostenibilità e la voglia di fare" sono fra le caratteristiche che accomunano Cavenago e una delle sue imprese simbolo: Cantarella e Molteni, l’azienda delle mazzette di colori, i famosi “ral”, il campionario con il quale si sceglie la tinta con la quale decorare casa o verniciare auto e macchinari.

Nasce tutto qui, nel cuore della Brianza Est. L’amministrazione comunale ha visitato la fabbrica che "ha dato lavoro a generazioni di cavenaghesi e ha contribuito a definire la nostra identità", sottolinea Giacomo Biffi, primo cittadino. Con lui una delegazione di assessori, l’occasione è nata dal protocollo firmato con Assolombarda "per stimolare l’attrattività del territorio per le imprese".

Un primo passo per consolidare il rapporto con il mondo produttivo e "avvicinare le persone che lavorano alla Cantarella e Molteni alla nostra realtà - ancora Biffi -, dalle iniziative culturali al Distretto del Commercio e alle associazioni sportive, passando da strumenti innovativi come il welfare aziendale".

Un primo scambio all’insegna della reciprocità, per contraccambiare la Giunta ha offerto un tour virtuale sui gioielli di casa: Palazzo Rasini, Santa Maria in Campo e la Cappella del Lazzaretto.

Condivise anche le opportunità che il Comune ha in serbo per le società, "a partire dalla possibilità di utilizzare il Salone di Apollo e altri spazi", e per l’azienda e i suoi collaboratori "di contribuire a diversi progetti di sviluppo locale".

Bar.Cal.