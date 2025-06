Monza, incidente tra auto nella galleria sulla Statale 36: sei feriti e traffico in tilt

Monza, 29 Giugno 2025 - Grave incidente stradale e ancora più gravi ripercussioni sul traffico per la prima domenica di esodo estivo questa mattina sulla strada statale 36 “del lago di Como e dello Spluga” all'altezza della galleria di Monza.

Erano le 9.30 quando è scattato l'allarme in codice rosso per due vetture che si sono scontrate nel tunnel e una si è ribaltata. L'incidente, la cui dinamica è ancora in corso di accertamento, ha coinvolto sei persone tra cui due giovani, un maschio e una femmina, di 22 anni, un altro di 26, oltre a due uomini di 51 e 68 anni. Sul posto sono subito giunte, inviate dall'Agenzia regionale emergenza urgenza di Monza e Brianza, un'automedica e tre ambulanze. Fortunatamente le condizioni dei feriti sono state declassate da codice rosso a codice giallo e tre di loro sono stati trasportati all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul luogo dell'incidente sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco di Monza e la polizia stradale di Milano.

Molto più grave invece la situazione del traffico perché la statale 36 del lago di Como e dello Spluga è rimasta interrotta in entrambi i sensi di marcia per permettere i soccorsi e i rilievi. Con gravi ripercussioni sulla circolazione dei veicoli, indirizzati su percorsi alternativi, in una mattinata non solo domenicale in cui erano previsti spostamenti per gite fuori porta, ma anche del primo esodo estivo per chi iniziava le sue vacanze a luglio e si stava dirigendo verso i luoghi di villeggiatura.

Tempestivamente Anas, in concomitanza con l'incidente stradale, ha avvertito i viaggiatori che era "temporaneamente chiusa al traffico, in direzione Milano, la strada statale 36 “del lago di Como e dello Spluga” al km 11,800 a Monza". Soltanto alle 12.20 Anas ha avvertito della riapertura della statale.