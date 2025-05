Eventi e giochi all’insegna dell’ambiente

Fine settimana all’insegna dell’ambiente a Brugherio. Club Alpino Italiano insieme a Gas Gruppo Acquisto Solidale “Cent Coo Cent Crap”, con il patrocinio del Comune, fino a lunedì hanno allestito la seconda “Festa della Sostenibilita”. Oggi alle 10 partenza dalla sede di viale Brianza 66 per un’escursione in bicicletta lungo il Naviglio Villoresi e della Martesana. Domani giornata di iniziative (sempre in viale Brianza 66) che inizia alle 8 con il Saluto alla terra e la lezione di yoga per adulti. Dalle 10 alle 13 torna il We-Plogging, attività sportiva che consiste nell’unione di corsa e raccolta rifiuti. L’attività è proposta da Cem Ambiente e curata insieme all’Associazione Plastic Free. Per partecipare occorre iscriversi direttamente sul posto a partire dalle 9.30. L’iscrizione comprende l’assicurazione. Alle 13 sarà tempo di pranzo con “Picnicca con noi”, un pranzo al sacco tutti insieme.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, varie attività per grandi e piccini: c’è Ecogiocando, giochi legati alla raccolta differenziata dei rifiuti, al ciclo dell’acqua e al riciclo dei materiali. Alle 17 “Dalla linea al cerchio passando dal triangolo: riduci, riusa, ricicla”, rifressioni e confronto sulla sosteniblità nella moda. Sempre dalle 15 all 18 sarà attivo il “Flowers Swap Party”, festa del baratto e mercatino di abiti usati per scambiarsi capi di abbigliamento, rinnovare il proprio look e dare nuova vita ai capi nell’armadio. Ogni partecipante potrà portare 5 capi da scambiare. Programma su www.comune.brugherio.mb.it/news-e-iniziative/dettaglio/2a-Festa-della-Sostenibilita-a-Brugherio/.

C.B.