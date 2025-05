Sostenibilità, gioco e laboratori ecologici. Il Circle Festival farà bene all’ambiente

Un’intera giornata all’aria aperta tra sostenibilità, gioco e creatività condivisa. Un viaggio per grandi e piccoli fra giochi di strada, baratto, laboratori ecologici, sfide sulla raccolta differenziata, dimostrazioni di restauro, lezioni di ciclofficina e di riuso e bancarelle degli hobbisti. È quanto proporrà domani a Carate, nella Conca di Agliate, il “Circle Festival“, all’insegna dello slogan “Riduci-riusa-riscopri“: dalle 9 alle 16 si potrà partecipare a tanti eventi e attività all’insegna dell’attenzione per l’ambiente e di stili di vita più ecocompatibili. L’iniziativa, organizzata dalla cooperativa sociale BuenaVista e dal Consorzio Comunità Brianza nell’ambito del progetto Eco Door to Door e in collaborazione col Comune, comincerà alle 9 con la pulizia del Sentiero Giorgio Molteni e degli spazi verdi della Conca, in occasione della Giornata del Verde Pulito. Subito dopo famiglie e bambini potranno prendere parte alla “Caccia ai tesori della sostenibilità“, armati di mappa e di missioni da completare. Ci saranno un baratto di vestiti per adulti curato dal DesBri e un baratto di giochi gestito dall’Associazione genitori dell’Istituto Romagnosi. Sarà poi possibile divertirsi con giochi di strada costruiti con materiali di recupero e provare gustoso street food sostenibile. Non mancheranno i laboratori: si potranno disegnare vignette ecologiche con “Colora il cambiamento“, da esporre poi in città; ci si potrà cimentare in sfide e quiz sulla raccolta differenziata con “Rifiutando s’impara“. La cooperativa la Bottega animerà laboratori pratici di ciclofficina e dimostrazioni di restauro mobili, l’associazione Smonting insegnerà il recupero degli oggetti tecnologici, mentre artigiani e hobbisti locali metteranno in mostra i prodotti della loro creatività.

F.L.