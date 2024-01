Ilaria Salis, inizia il processo all’insegnante di Monza detenuta in Ungheria: “In carcere violenze e soprusi”

Si è aperto lunedì 29 gennaio il processo penale a Ilaria Salis, l’insegnante di 39 anni di Monza detenuta da quasi un anno a Budapest, in Ungheria, con l’accusa di aver aggredito due estremisti neonazisti. Nel corso della prima udienza l’imputata italiana si è dichiarata non colpevole e il procedimento è stato aggiornato al 24 maggio.

Salis era stata arrestata l’11 febbraio insieme ad alcuni militati antifascisti tedeschi per una serie di aggressioni a danno di alcuni estremisti di destra che, tra il 9 e il 12 febbraio 2023, stavano festeggiando il Giorno dell’onore, una manifestazione in cui ogni anno migliaia di neonazisti festeggiano un battaglione nazista che nel 1945 si oppose all’assedio di Budapest da parte dell’Armata Rossa.

Nel caso in cui venisse dichiarata colpevole di aver partecipato a una o più aggressioni, per la legge ungherese l’insegnante di Monza rischierebbe fino a 16 anni di carcere. Nel frattempo, è detenuta in un carcere di massima sicurezza in condizioni piuttosto difficili.

Il carcere ungherese

Carmen Giorgio, una bresciana di 43 anni che è stata compagna di cella di Salis per circa tre mesi, ha raccontato di “topi, piccioni, cimici, catene, maltrattamenti e botte”. Nel carcere ungherese, ha detto in un’intervista, “abbiamo visto di tutto, è un posto fuori dal mondo pieno di cose storte. E lei ha paura di restarci per sempre”.

Dopo tutti questi mesi di carcere, ha raccontato la compagna di cella, “è sempre più giù e sempre più magra. All'inizio pensava come me che fosse uno scherzo, che ci avrebbero fatte uscire. Poi ha capito che volevano fargliela pagare. Per sei mesi non le hanno concesso telefonate. Studiava tutto il giorno, ma lì ti trattano da cani, le guardie sono quasi tutti uomini, ti urlano in faccia, ti portano in giro legata mani e piedi a un cinturone che l'agente tiene con una specie di guinzaglio. L'ultima volta che l'ho vista, una settimana fa, le si leggeva in faccia la paura di restare”.

Anche il cibo è terribile, spiega, “lo danno una sola volta al giorno, a pranzo, una specie di zuppa d'acqua sporca, immangiabile. A cena solo conserve e marmellate. Se provi a metterti qualcosa da parte, lo buttano via. Ilaria aveva chiesto altro per allergie alimentari, le davano riso bianco freddo. I piatti li puliscono con uno straccetto. Ilaria aveva il terrore delle malattie. Lei ha avuto una reazione allergica per le cimici, io ho problemi con la tiroide, abbiamo chiesto pasticche o la visita di un medico: nulla”.