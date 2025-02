Il sogno del Registro storico Gilera. L’hangar Bestetti riprende vita

Cena sociale con sorpresa. Per il Registro storico Gilera è l’anno del sogno che si realizza: l’hangar Bestetti riprenderà vita. Il sindaco Maurizio Bono, ospite dell’appuntamento annuale dell’associazione, ha raccontato il progetto della vecchia aviorimessa Falck di Arcore da riqualificare.

Due milioni in arrivo dalla Regione, l’ultima buona notizia che ha messo le ali al restyling. Il nuovo hangar sarà un museo, ma non solo: ospiterà una scuola professionale per meccanici e restauro di moto d’epoca e in futuro fra le sue mura si formeranno anche gli addetti del siderurgico. Completeranno il recupero uno spazio espositivo multitasking e un’area food. Tutto in collaborazione con Afol. "L’idea è realizzare un hub polifunzionale che ci permetterà di scrivere un altro pezzo di storia della Brianza che produce e di affiancarlo a una piazza culturale – ha spiegato il primo cittadino –. Passato e presente che si fondono". Partner, proprio il Registro storico e Gilera Club. Il restyling dell’area è atteso da 30 anni, da quando, cioè, Piaggio chiuse i rubinetti a Gilera. Il piano si chiama HangAr-core e la gestione sarà allargata a privati e associazioni.

La serata si è conclusa con il ringraziamento dei soci che nel corso dell’anno indossano i colori del marchio dei due anelli incrociati alle manifestazioni motociclistiche alle quali prendono parte: Giorgio Cereda, Claudio Fraconti, Renzo Goia, Giancarlo Beretta, Lucas Tobler, Roberto Boracchi, Antonio Fiorenza, Angelo Rossi e Antonio Obinu, ricordando che fino a poco tempo del gruppo "faceva parte anche Camillo Mignanego, che quest’anno spegnerà 91 candeline. Un punto di riferimento per tutti".

Bar.Cal.