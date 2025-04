Il Pgt approvato tra veleni e accuse. A Solaro la tensione è alle stelle

Con il voto conclusivo in Consiglio comunale, il nuovo Pgt di Solaro è approvato, non senza polemiche da parte dell’opposizione di centrodestra. Per la sindaca Nilde Moretti, "questo Pgt rappresenta una sfida importante ma anche difficile in quanto siamo dovuti arrivare al 25% di riduzione del consumo di suolo, garantendo al contempo uno sviluppo sostenibile per il futuro. Restiamo uniti per costruire una città migliore".

L’assessore all’Urbanistica, Maurizio Castelnovo, sottolinea: "Limitare il consumo del suolo è stata un’importante opportunità per migliorare la qualità dell’urbanizzato attraverso gli ambiti di rigenerazione che sono stati aumentati. Altri obiettivi sono il rafforzamento del sistema economico locale, la valorizzazione della città pubblica e la salvaguardia del patrimonio ambientale. Il processo è stato affrontato attraverso un dialogo con tutte le parti coinvolte. È un’opera ancora perfettibile, ma continueremo a lavorarci pur consapevoli di aver dato al territorio uno strumento utile e positivo".

Dall’opposizione, Fausto Gambarini della Lega è stato protagonista anche di uno scontro diretto in aula con la sindaca riguardante i numerosi errori tecnici contenuti nei documenti, secondo Gambarini, segnalati ma non corretti in fase di stesura. Per il capogruppo della Lega, il nuovo Pgt è "discrezionale, discriminatorio e contraddittorio". Le contestazioni riguardano in particolare alcune aree che sono state "degradate", ovvero rese non più edificabili, e i diversi trattamenti riservati ai piani attuativi e di lottizzazione presentati con indici di edificabilità molto diversi l’uno dall’altro.

Alfredo Puzzello (Gruppo misto, Forza Italia) è tornato sulla questione dei piani di lottizzazione scaduti e sulle convenzioni non rinnovate. "Avete bocciato persino la mozione con cui chiedevo semplicemente di dare notizia delle norme di legge sulle scadenze dei piani, non avete spiegato perché non ritenete necessario riportare in Consiglio le convenzioni scadute e avete accettato osservazioni dei lottizzanti che affermano di non dover versare nient’altro al Comune nonostante sentenze di tribunale che dicono il contrario".

Ai voti, il Pgt è stato approvato dalla sola maggioranza Insieme per Solaro con il voto contrario di Gambarini (Lega), Viadani e Cardia (Misto), mentre Puzzello (Misto) è uscito dall’aula.