Il ritorno in gara di Semeraro, è al via dell’Italian Baja

C’è da cancellare un ricordo negativo. Ma bisogna anche eliminare la ruggine legata a sei mesi di inattività automobilistica. Paolo Semeraro torna oggi a gareggiare all’Italian Baja, sfida valida anche per la Coppa del Mondo di cross country. Il pilota monzese aveva disputato la gara precedente a fine 2024, partecipando a una prova che per lui è un appuntamento obbligatorio, cioè l’ex Rally del Ciocchetto, ora Ciocchetto Event. Ma Semeraro, direttore sportivo dell’AC Racing Technology di Brescia, ha pure una buona esperienza all’Italian Baja. L’Italian Baja è in programma da oggi a sabato in provincia di Pordenone.

Oggi sono in calendario le verifiche e lo shakedown, domani e dopo ci sarà spazio solo per la gara. La competizione è valida anche per la Fia European Cup e per i campionati italiani e ungherese fuoristrada. Semeraro avrà come navigatore il villasantese Gianluca Pirotta. L’equipaggio utilizzerà un Suzuki Jimny del team Tiesse di Asti. Alla prova iridata sono iscritti 36 equipaggi, altri 44 si contenderanno il successo nella tappa tricolore del campionato. Semeraro e Pirotta gareggeranno nella gara valida per l’italiano. "Nel 2024 – ricorda Semeraro – mi sono ritirato. Questa volta vogliamo riscattarci. La nostra vettura ha una potenza limitata, l’obiettivo, in ogni caso, è quello di fare una buona gara".

Gianni Gresio