Il Motor Day della solidarietà. Sfilano i bolidi “made in Usa”

Domenica americana per Concorezzo che ieri ha ospitato il primo Motor Day della propria storia, macchine d’epoca d’Oltreoceano hanno sfilato per le vie del centro regalando momenti da sogno agli spettatori. Debutta così “Fare”, la nuova associazione nata a fine 2024, che ha riunito un gruppo di professionisti decisi a "offrire intrattenimento e solidarietà", spiega Veronica Riusi, vicepresidente. L’evento aveva come obiettivo la raccolta fondi per Airc e la ricerca sul cancro.

"Per la nostra prima prova – racconta – abbiamo scelto un’iniziativa in linea con i motori, passione brianzola per eccellenza". Sono andati sul sicuro e la risposta è andata oltre le aspettative, complice la bellissima giornata. Genitori e figli hanno potuto lucidarsi gli occhi con gioielli che per tutto il giorno sono stati l’attrazione principale della kermesse: Dodge Challenger, Ford Mustang, Chevrolet Camaro e Corvette, Pontiac Trans Am, la Kitt del celebre telefilm anni Ottanta Supercar, oltre alle moto. Vetrine, via Libertà e via De Capitani.

La parata nel pomeriggio ha centrato l’obiettivo degli organizzatori: stupire. Grandi e piccini sono rimasti letteralmente a bocca a aperta davanti ai bolidi d’antan. Ma anche coinvolgere il pubblico contro la malattia che fa più paura. "Siamo nati per rinsaldare ancora di più il senso di comunità e la vicinanza fra i concorezzesi- sottolinea -, dare una mano ai commercianti creando occasioni attrattive e donare alle famiglie e ai ragazzi momenti di divertimento". Una missione portata avanti con il presidente Andrea Pirisi, il gruppo ha saputo convogliare energie di tutte le età, fra le fila di Fare "ci sono 19enni e 70enni: così riusciamo a coprire gli interessi di tutte le fasce d’età".