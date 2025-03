Il gioiello alle porte del centro. Dai viali al ritorno delle fontane. Nuova vita per i Boschetti Reali

I Boschetti Reali avranno nuova vita, con vialetti rinnovati e fontane zampillanti d’acqua, come non avviene da decenni. E forse anche con bar e ristorante. È ambizioso il progetto di recupero che ha in mente l’amministrazione per uno dei luoghi più deliziosi della città, di raccordo tra Villa Reale e centro. A bilancio sono stati messi 500mila euro da investire quest’anno, a cui aggiungere bandi per il recupero dei due punti da destinare ad attività ristorativa-commerciale: il chioschetto e l’ex ristorante Da Gigi. "Vogliamo rimettere a posto i vialetti e costruire una progettualità per la ripartenza delle fontane - dichiara l’assessora a Parchi e Giardini, Irene Zappalà –. Sono ferme da parecchio tempo, tanto che io stessa non ho memoria di averle mai viste attive. È nostra intenzione anche fare in modo di rimettere in funzione chioschetto e ristorante, aprendo bandi per cercare gestori". Il chioschetto, che da decine d’anni costeggia il percorso pedonale interno al parchetto, versa in stato di degrado. In più di un’occasione in Consiglio comunale ne ha parlato il consigliere di Fratelli d’Italia Marco Monguzzi, sottolineando lo stato di fatiscenza che lo rende pericoloso, anche perché vicino all’area bimbi. "Apriremo un bando per tornare a conferirgli quella funzione di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che ha avuto un tempo – conferma l’assessore al Commercio, Carlo Abbà –. Puntiamo al suo recupero e alla sua riattivazione. Ancora stiamo valutando se provvedere noi alla riqualificazione o se inserirla tra le condizioni richieste dal bando a carico del privato".

Per quanto riguarda l’ex ristorante Da Gigi, è solo da circa sei mesi che l’amministrazione ha ottenuto la possibilità di rimetterci mano. Prima tutto era bloccato dalla controversia giudiziaria con il passato gestore, apertasi a fine 2021 (dopo i periodi più difficili del Covid) con la messa in sfratto per morosità decisa dal Comune. "Stiamo lavorando a un bando per una concessione lunga, che passerà prima in discussione e approvazione al Consiglio comunale – rivela il vicesindaco e assessore al Patrimonio, Egidio Longoni –. Il bene necessita di essere riqualificato e ripensato, rispettando le indicazioni della Soprintendenza, a cui è vincolata l’intera area dei Boschetti. Non è detto che la sua destinazione sarà per attività ristorativa. Magari allargheremo il campo delle possibili destinazioni. La riqualificazione e la gestione saranno a carico del concessionario".