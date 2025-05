Il torneo di calcio interforze all’ultimo atto

Si è arrivati alla fine. Chiude con premiazioni e cena di gala allo stadio Brianteo (U-Power Stadium) il Torneo Città di Monza. Un torneo di calcio a 7 interforze che ha visto da marzo ad aprile impegnati sui campi del territorio 10 squadre appartenenti a G.S. Polizia Penitenziaria, Polizia Locale, A.N. Polizia di Stato, Giustizia, Ospedale San Gerardo, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Poste Italiane, Comune di Monza e Camera Penale. La manifestazione sportiva è nata per valorizzare il servizio di rappresentanze che sono significative e indispensabili per la comunità e per il territorio, oltre che per rafforzare lo spirito di collaborazione e la condivisione di valori comuni attraverso il linguaggio universale dello sport. La serata di premiazione si svolgerà appunto allo Stadio Brianteo, grazie alla disponibilità dell’A.C. Monza. "Siamo qui per aprire una strada innovativa" aveva detto il presidente di CSI Milano, Massimo Achini. L’assessora allo Sport, Viviana Guidetti, aveva sottolineato "la finalità perseguita dall’Amministrazione comunale di promuovere il benessere fisico attraverso lo sport a qualsiasi livello". Il torneo era partito da una proposta avanzata dall’agente di polizia penitenziaria di Monza, Massimiliano D’Alberto, che aveva ripreso l’idea nata 15 anni prima dal compianto Gino Rapicavoli, fondatore dell’ASD Arcobaleno Calcio.

Da.Cr.