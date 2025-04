Il futuro al Salone. Meridiani mette l’Intelligenza artificiale al servizio della casa

Al Salone del Mobile c’è anche Meridiani, l’azienda di Misinto che ha messo radici in 50 Paesi nel mondo con 9 monobrand store, tra cui Milano, Londra, Miami, Parigi, New York e Tokyo, inaugurato a fine marzo.

Alla Milano Design Week Meridiani porta in scena “my home is Me“ attraverso un progetto firmato dal designer e art director Andrea Parisio. Per il 2025, il brand è infatti presente sia in fiera che in città con il Meridiani Store di via Manzoni 38.

Lo stand Meridiani in Fiera a Rho è articolato in un percorso guidato che racconta tre storie differenti, declinate in tre diversi ambienti di casa. Si presenta anche con un progetto di intelligenza artificiale: grazie a una piattaforma di AI generativa, una delle tre case dello stand Meridiani diventa anche una tela virtuale riprodotta su schermo. In un’area dedicata, i visitatori dello stand possono infatti interagire con il software, per creare in tempo reale un prospetto digitale di quella casa, arredata nello stile Meridiani che desiderano. Tra le nuove collezioni presentate dal brand per il 2025 c’è il sistema di sedute componibili Roger, disponibile anche nella versione Ghost. Spiega la Ceo Antonella de Martino: "Meridiani si è sempre distinta per la sua visione della casa come un abito da indossare. Con il nuovo payoff “my home is ME“, lanciato quest’anno, vogliamo riaffermare il nostro impegno nel creare ambienti che riflettono l’identità di chi li vive. Per questo, in occasione della Milano Design Week 2025, portiamo il concetto di “my home is ME“ sia nell’allestimento in Fiera a Rho sia nello showroom di via Manzoni a Milano, attraverso una nuova collezione di prodotti e progetti espositivi dedicati".

Meridiani conta 75 dipendenti. Fondata nel 1996, dal 2016, l’azienda fa parte di Dexelance, gruppo industriale italiano diversificato, tra i leader nel design, luce e arredamento di alta gamma. Dal 2023, Dexelance è società quotata su Euronext Milan, mercato gestito da Borsa Italiana, ed è la prima public company italiana del design.