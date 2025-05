Il Festival delle 12 Lune. Spettacoli, mostre e i big dello sport. Su il sipario a Seregno

Il teatro con la storia di uno degli indimenticati campioni dell’Italvolley, di quella “generazione di fenomeni” che vinse tutto il possibile. E poi gli incontri con gli autori, i reading, gli spettacoli per bambini e le mostre. Personaggi come Andrea Zorzi, Silvio Garattini, Paolo Chiarino, il poeta Paolo Agrati e il cestista Giampaolo Ricci. Un ricco programma di eventi e appuntamenti culturali all’insegna del tema “Sport, gesti, natura, energia”. È quanto proporrà da qui alla metà inoltrata del mese la nuova edizione de “Il Festival delle 12 Lune”, che andrà in scena a Seregno. Le mostre apriranno i battenti già oggi, le altre iniziative cominceranno con la nuova settimana. Così dal weekend fino a domenica 25 dipinti, sculture, installazioni e fotografie di vari artisti racconteranno i valori dello sport nell’esposizione “La città dello sport” allestita negli spazi del Circolo culturale San Giuseppe in via Cavour, mentre da sabato 17 a domenica 25 sarà la Galleria civica Ezio Mariani a ospitare la “Mostra dell’inclusione”, con i lavori dei ragazzi della cooperativa L’Aliante. Da venerdì 16 al 5 giugno in biblioteca la mostra “Sport Shots - Scatti di valore”.

Martedì alle 21, invece, l’Auditorium di piazza Risorgimento accoglierà lo spettacolo teatrale “La leggenda del pallavolista volante”, con Andrea Zorzi e Beatrice Visibelli che faranno rivivere la grande avventura umana e sportiva di Zorzi, storico opposto della nazionale italiana di volley. Mercoledì, stesso luogo e stessa ora, “Altavia” con lo scrittore Sergio Peter che parlerà del suo romanzo omonimo. Giovedì sera in Sala Monsignor Gandini il reading di Marco Pistonesi “I miti del rugby”, mentre venerdì in auditorium psicologi e altri esperti discuteranno di “Sport e mente: la calma in movimento - Cyberbullismo e rischi della rete: anche lo sport non è immune”. Sabato 10 toccherà al presidente dell’Istituto di ricerche famacologiche Mario Negri, Silvio Garattini, affrontare il tema “Vivere bene - L’attività fisica: cosa, come, quanto, quando e perché”, alle 17 in Sala Monsignor Gandini, mentre alle 21 Paolo Chiarino, pioniere dell’Ice Swimming, sarà protagonista dell’incontro “Una vita presa a bracciate”. Domenica 11 in auditorium la scrittrice Nadeesha Uyangoda racconterà di “Corpi che contano”; lunedì 12 in auditorium “Silent Reading”. Tra gli altri eventi, mercoledì 14 l’incontro “Volevo essere Robin - Il mio viaggio fino a qui” con il cestista Giampaolo “Pippo” Ricci, ala dell’Olimpia Milano. Prenotazioni sul sito www.12lune.it.