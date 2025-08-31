Si spacca una conduttura idrica, viale delle Industrie allagato

Un imprevisto ha messo alla prova la viabilità monzese tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di ieri, quando una rottura di un tubo idrico sotterraneo da 300 millimetri ha causato una copiosa perdita d’acqua alla rotonda tra viale delle Industrie e via Buonarroti. L’acqua, fuoriuscita a fontana, ha subito allertato i passanti, che hanno prontamente contattato la polizia locale. Tempestivo l’intervento dei tecnici di BrianzAcque e degli agenti, che hanno gestito l’emergenza con efficienza, evitando disagi significativi alla circolazione. La squadra di pronto intervento di BrianzAcque, supportata da scavatori, si è messa immediatamente al lavoro per individuare e riparare la perdita. Gli agenti della polizia locale hanno regolato il traffico con professionalità, garantendo la sicurezza e mantenendo fluida la viabilità attorno alla rotonda. Il cantiere, pur richiedendo uno scavo vistoso, non ha causato particolari intralci alla circolazione, grazie alla rapidità e alla coordinazione degli interventi.

A testimoniare l’efficacia dell’operazione, l’ex consigliere comunale di Monza e attuale esponente di Fratelli d’Italia, Salvatore Russo. "Prima dell’arrivo dei tecnici e dei vigili, l’acqua sgorgava copiosa sulla strada", ha dichiarato. "I tecnici hanno scavato subito per individuare il problema, operando in sicurezza. La presenza del tunnel sottostante dovrebbe scongiurare rischi di frane. Come sempre, il lavoro di BrianzAcque e della polizia locale è stato impeccabile". L’incidente ha riportato l’attenzione sulla manutenzione della rete idrica e fognaria di quest’area monzese, già oggetto di interventi significativi negli ultimi anni.

Tra maggio e luglio 2020, via Buonarroti è stata interessata da un rifacimento fognario, con la riqualificazione di un tratto di circa 300 metri, dalla rotatoria con via Mentana e via Foscolo fino al ponte sul canale Villoresi. Inoltre, tra ottobre 2020 e inizio 2021, un investimento di 3,6 milioni di euro ha permesso la ristrutturazione del collettore fognario tra viale Sicilia e viale delle Industrie, per quasi 2 chilometri.

A.S.