Il cane Nike in cattedra: lezione speciale alla scuola Bonatti

L’educazione civica passa attraverso Nike, il cane della Protezione civile. Ieri mattina Gaia Angelini, insegnante di sostegno della scuola media Walter Bonatti, ha tenuto una lezione per i ragazzi di seconda e terza media sulla gestione degli amici a 4 zampe, estendendo poi il racconto ai cani di Protezione civile e al lavoro che svolgono sul territorio. Testimonial d’eccezione Nike, un labrador che la prof utilizza come rappresentante dell’associazione “Cani Salvataggio”, partner del nucleo di Protezione civile di Palermo. Attraverso una spiegazione teorica e alcuni giochi, l’insegnante ha spiegato ai ragazzi come si tratta un cane, quali sono i comandi base, come avvicinarsi, evitando spiacevoli incidenti. A seguire ha raccontato ai giovani l’affascinante lavoro del cane di salvataggio in mare. I ragazzi, l’utenza della scuola Bonatti è per buona parte composta da stranieri, hanno ascoltato con grande attenzione. Qualcuno era spaventato, qualcun altro ha raccontato di avere avuto anche più di un cane nel Paese d’origine.

L’esperienza pratica è sempre uno strumento accattivante per gli studenti: "Hanno mantenuto l’attenzione per quattro ore - sottolinea il professore Davide Miserendino -, cosa che in classe non succede mai". Attraverso il contatto con l’animale, gli insegnanti sono arrivati a parlare di empatia, di collaborazione, relazione uomo-animale, di aiuto reciproco e del lavoro della Protezione civile sia a Monza che in Italia. La caratteristica della scuola Bonatti, come delle altre dell’Istituto comprensivo Correggio, consiste nella massima valorizzazione dell’esperienza in tutti i settori. Oggi il professore di religione Domenico Fortunio porta i ragazzi in Duomo per la messa in occasione del Giubileo. L’evento della scuola Bonatti “Tutti in festa”, venerdì 23 dalle 18 alle 19.30, offrirà l’occasione alle famiglie provenienti da lontano di allestire i loro stand con prodotti tipici che verranno venduti: il ricavato verrà utilizzato per la scuola. Per l’occasione i ragazzi di 2A stanno rielaborando una nota canzone in una storia su immigrazione e integrazione culturale.

C.B.