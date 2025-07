Borse di studio alle future scienziate

I Comuni di Monza, Brugherio e Villasanta sostengono le studentesse che frequentano facoltà scientifiche, con la seconda edizione del bando “Sis-Stem”, che prevede l’erogazione di 25 borse di studio riservate alle giovani impegnate in un percorso universitario in area Stem, triennale o magistrale. L’iniziativa è stata finanziata con 8.000 euro dal Comune di Monza, 3.500 da Brugherio e 1.000 da Villasanta. Le tre amministrazioni intendono promuovere attivamente la riduzione del divario di genere nei percorsi accademici Stem.

La borsa di studio è intitolata alla memoria di Giulia Cecchettin, studentessa di ingegneria vittima di femminicidio nel 2023: il padre Gino e la sua “Fondazione Giulia” hanno ringraziato pubblicamente le amministrazioni. Si tratta di 25 borse di studio del valore di 500 euro l’una: 16 per studentesse monzesi, 7 per Brugherio e 2 per Villasanta. La domanda di partecipazione al bando può essere effettuata tramite il portale Monza Digitale per le residenti in tutti e tre i Comuni promotori ed entro le 23.59 del 31 agosto 2025, allegando la documentazione comprovante l’iscrizione accademica. Le graduatorie saranno tre, una per Comune di residenza, e il criterio di assegnazione sarà quello del merito: voti dell’ultimo anno di scuola superiore, per l’iscrizione al primo anno di ateneo, oppure la media dei voti d’esame dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda. Varrà l’Isee in caso di parità di punteggi.

