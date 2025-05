I giovedì al Museo Verri. Appuntamenti con la storia

Tre appuntamenti dedicati alla storia della Brianza, del lecchese e del comasco. Li propone il nuovo ciclo di incontri promosso dal Museo civico Carlo Verri di Biassono sotto il titolo “Giovedì al Museo."

Tutte le conferenze si terranno alle 21 nell’aula didattica al primo piano di Ca’ de Bossi, sezione distaccata del Museo Verri in via Umberto I: si comincerà giovedì con “Il Distretto militare tardoantico della Comacina“, con il ricercatore Fabio Carminati e il presidente dell’associazione Capiate-Radici nel Futuro, Mauro Cigognini, che presenteranno i risultati di una ricerca decennale condotta da Carminati insieme ad Andrea Mariani sul territorio lecchese nel periodo tardoantico, dal V al VII secolo. La ricerca ha messo in luce la militarizzazione del ramo orientale del Lario nel periodo a cavallo tra la fine dell’Impero romano d’Occidente e l’invasione longobarda.

Il 5 giugno sarà invece Laura Porta a raccontare de “I massi avelli - Un unicum del nostro territorio scarsamente conosciuto, da conoscere e valorizzare“, mentre il 17 Maurizio Boerci accenderà un faro su “Società ed economia nella Lombardia degli spagnoli: città e contado tra narrazione manzoniana e realtà storica“. L’ingresso è libero. Tutte le serate saranno anche trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube del Museo.

F.L.