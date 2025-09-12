Cambio di guardia al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Monza: arriva il colonnello Nicola Russo

Un tesoro in soffitta

Enrico Camanzi
CronacaCambio di guardia al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Monza: arriva il colonnello Nicola Russo
12 set 2025
STEFANIA TOTARO
Cronaca
Monza, 12 settembre 2025 - Cambio di guardia al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Monza. Dopo due anni di servizio come comandante delle Fiamme gialle brianzole, il Colonnello Gerardo Marinelli si trasferisce al Comando Generale del Corpo a Roma e al suo posto subentra il Colonnello Nicola Russo, proveniente dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, dove si è occupato di fiscalità internazionale, dopo pregresse esperienze presso il Comando Generale e ai Nuclei Polizia Economico Finanziaria di Bologna e Genova. Alla cerimonia di avvicendamento ha partecipato il Generale di Divisione Paolo Compagnone, Comandante Regionale Lombardia.

