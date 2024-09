Gran Premio di Monza, parata di vip: da Jacobs a Sylla tutti pazzi per i motori

Monza, 1 settembre 2024 – “È la terza gara a cui assisto dal vivo. Sono venuto a Monza nel 2021 dopo le Olimpiadi, poi sono stato al Gp di Abu Dhabi e adesso sono tornato qui. Fosse per me li farei tutti, però le tempistiche non coincidono con quelle che sono le mie gare quindi devo riuscire a trovare i momenti giusti per venire".

Marcel Jacobs passeggia nel paddock dell'autodromo di Monza da "super appassionato di Formula 1" e "ovviamente da tifoso Ferrari, anche se Lewis Hamilton è il mio idolo a livello sportivo, non solo a livello della F1. Quindi non vedo l’ora che l’anno prossimo lui arrivi nella famiglia Ferrari per fare una combo perfetta".

Loris Karius e Andrea Iannone tra i vip a Monza

Nel tempio della velocità è il giorno degli sportivi. Ci sono gli atleti medagliati reduci da Parigi (che prima del via hanno salutato il popolo dei motori dal podio sospeso sulla linea del traguardo), ma anche il pilota ex MotoGp oggi in Superbike Andrea Iannone insieme con il portiere (ora svincolato) Loris Karius, marito di Diletta Leotta. E ancora la stella Nba e la pallavolista del Vero Volley Myriam Sylla, fresca di oro olimpico.

Myriam Sylla, reduce dall'oro con la Nazionale di pallavolo a Parigi 2024

"Il catering nelle hospitality è altissimo. Giuro. Li ho provati un po' tutti, Alpine, McLaren, in Ferrari mi sono mangiato pure un buon gelato: il livello del cibo è incredibilmente alto. Voto 10. Anche 11 se vogliamo". Deformazione professionale.

Alessandro Borghese all'Autodromo di Monza

Chef Alessandro Borghese "assaggia" l'atmosfera all'autodromo di Monza non soltanto in pista, ma anche nel piatto. Anche se "ragazzi, oggi qui non dovete mangiare, ma bere soltanto acqua. Direi di stare sul gelato perché fa veramente caldo - il menù della sopravvivenza per Borghese, grande tifoso Ferrari -. Una bella macedonia di frutta con una coppa di gelato sarebbe il top". E come digestivo se non dovesse andare bene? "No, no, andrà bene. Forza Ferrari!".