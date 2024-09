Monza, 1 settembre 2024 – Nel giorno del Gran Premio d’Italia la Lombardia premia i suoi campioni olimpici, ospiti el Consiglio regionale Lombardo all’Autodromo Nazionale di Monza. Il presidente Federico Romani ha consegnato agli atleti lombardi la medaglia di Monza in bronzo con l’immagine del circuito brianzolo.

“A Parigi avete saputo trasmetterci grandissime emozioni e, con i vostri sorrisi e i volti puliti, siete stati capaci di essere un esempio, soprattutto per i più giovani. I sacrifici, i durissimi allenamenti e la determinazione, che vi hanno permesso di arrivare in cima al mondo, devono essere un riferimento per tutti i piccoli atleti che si avvicinano ad un’attività sportiva. Per tutti i giovani che praticano lo sport di base. È da qui, dallo sport di base, che ogni atleta, professionista o no, inizia la sua carriera”.

“I Giochi Olimpici di Parigi hanno confermato l'eccellenza dello sport italiano e, in particolare, la forza quello lombardo che ancora una volta ha dimostrato di essere il traino dell’intero movimento sportivo nazionale – ha spiegato il presidente del Coni Lombardia Marco Riva che ha consegnato agli atleti la medaglia al Valore Olimpico 2024. – Questi atleti sono, prima di tutto, fonte di ispirazione per i giovani e per le nostre comunità. Adesso dobbiamo guardare avanti. Il nostro obiettivo devono essere le Olimpiadi di Milano Cortina fra due anni in cui, ne sono certo, i nostri atleti saranno grandi protagonisti.”

I premiati

Giovanni De Gennaro di Roncadelle, oro nella canoa K1 slalom; Anna Danesi, anche lei di Roncadelle, e la compagna di squadra Loveth Omoruyi di Lodi, oro con la Nazionale femminile di pallavolo; Chiara Consonni di Brembate di Sopra, oro nel madison donne ciclismo su pista; le due “fate” lombarde, Giorgia Villa di Brembate di Sopra e Angela Andreoli di Brescia, argento nel concorso a squadre della ginnastica artistica; Giacomo Gentili di Cremona e Andrea Panizza di Mandello del Lario (Lecco), argento nel canottaggio con il quattro di coppia maschile; Gabriel Soares di Besozzo, argento nel doppio pesi leggeri di canottaggio, Laura Paris di Rho, bronzo nella ginnastica ritmica.

Al top

La Lombardia si conferma la regione più forte della spedizione olimpica: su 40 medaglie complessive sono 15 quelle lombarde, quasi il 40% del totale e la metà degli ori. Simboli di questo primato sono Roncadelle, poco meno di 9mila abitanti e ben 3 ori olimpici e Brembate di Sopra, poco meno di 8mila abitanti e quattro medaglie.

Hanno partecipato alla premiazione il consigliere segretario dell’Ufficio di presidenza del consiglio regionale Jacopo Scandella, il presidente della Giunta regionale Attilio Fontana, e il Sottosegretario allo Sport e Giovani Federica Picchi.