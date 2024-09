Alessandro Borghese al Gran Premio di Monza: “Un buon gelato contro il caldo. Il digestivo? No, la gara andrà bene. Forza Ferrari”

Monza, 1 settembre 2024 – "Il catering nelle hospitality è altissimo. Giuro. Li ho provati un po' tutti, Alpine, McLaren, in Ferrari mi sono mangiato pure un buon gelato: il livello del cibo è incredibilmente alto. Voto 10. Anche 11 se vogliamo". Deformazione professionale. Chef Alessandro Borghese "assaggia" l'atmosfera all'autodromo di Monza non soltanto in pista, ma anche nel piatto.

Anche se "ragazzi, oggi qui non dovete mangiare, ma bere soltanto acqua. Direi di stare sul gelato perché fa veramente caldo - il menù della sopravvivenza per Borghese, grande tifoso Ferrari -. Una bella macedonia di frutta con una coppa di gelato sarebbe il top". E come digestivo se non dovesse andare bene? "No, no, andrà bene. Forza Ferrari!".