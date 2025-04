Gli scienziati del futuro. Il meteorologo Giuliacci e l’AI: "Abbiamo bisogno di voi"

Scienziati per un giorno gli studenti di 4° M liceo linguistico Martin Luther King di Muggiò. Ieri e oggi sono protagonisti di un Campus organizzato da E-on alla Cascina Costa Alta nel Parco di Monza, come scuola capofila del progetto Ambiente e sostenibilità. I ragazzi, sotto la guida di ambientalisti e biologi professionisti, fanno un’esperienza di “Citizen scienze“, un nuovo modo di lavorare e di rendere partecipi i cittadini del potenziale dell’ambiente. Effettueranno rilevazioni su animali e piante del Parco di Monza. I dati raccolti convergeranno in 4 portali digitali utilizzati per studi sulla biodiversità. Saranno con loro, il meteorologo Andrea Giuliacci, Meteo Expert e professore di fisica dell’atmosfera all’Università Bicocca e il professor Paolo Balduzzi, docente di Scienze delle finanze all’Università Cattolica. Giuliacci ha spiegato come vengono formulate le previsioni meteo. "La meteorologia richiede una enorme quantità di parametri chimici. Si effettuano simulazioni e si costruiscono mappe, su porzioni di territorio molto dettagliate. Le previsioni del 2001 sul surriscaldamento climatico si sono rivelate esatte. L’intelligenza artificiale per noi è un’opportunità enorme, per abbreviare i tempi. Già oggi è possibile studiare le nubi temporalesche e prevedere dove cadranno i fulmini, prima ancora che inizi a piovere. Avremo bisogno di tecnici con competenze sempre più all’avanguardia nel campo dell’intelligenza artificiale". Come ha spiegato Luca Conti, amministratore delegato di E-On, "negli anni abbiamo raggiunto migliaia di ragazzi, solo quest’anno oltre 22 mila, 900 classi, per lavorare insieme alle nuove generazioni che entreranno nel mondo del lavoro nei prossimi anni". Stanno entrando nel mondo del lavoro 500mila giovani nativi digitali a cui l’azienda si rivolge come possibili fuitori di soluzioni sostenibili, incontrandoli nelle scuole, per capire come i ragazzi vedono la transizione energetica. Testimonial del territorio Andrea Pusateri, monzese, oggi 31 anni, che quando ne aveva tre e mezzo ha avuto un incidente alla stazione di Monza in cui ha perso entrambe le gambe. Campione di ciclismo, è stato 11 anni in Nazionale vincendo 10 titoli italiani e una coppa del mondo. "Voi ragazzi siete il futuro - ha detto - credete e perseguite i vostri sogni".