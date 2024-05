A Limbiate l’ultimo saluto a Giuseppe Rallo, il motociclista morto a 26 anni

Limbiate si prepara a dare l’ultimo saluto a Giuseppe Rallo, il ragazzo di 26 anni morto domenica 5 maggio in seguito a un incidente con la moto a Paderno Dugnano. I funerali si svolgeranno giovedì 9 maggio nella chiesa del Sacro Cuore e poi la salma sarà tumulata al cimitero di Pinzano. Ad annunciare la data dei funerali sono stati nelle scorse ore la mamma e papà del ragazzo, uniti nel dolore con il fratello e la sorella e i nonni, e l’intera comunità di Limbiate dove Giuseppe viveva. Tanti i parenti e gli amici attesi per l’ultimo saluto.

Sulla dinamica dell’incidente, avvenuto domenica attorno alle 10 di mattiina vicino allo svincolo della Rho-Monza, indaga la polizia locale di Paderno Dugnano che aveva già appurato che nessun altro mezzo fosse stato coinvolto.

Il giovane, in sella alla sua moto, stava percorrendo il tratto tra il centro di Paderno e la Statale dei Giovi. Prima di immettersi sulla provinciale, in direzione di Paderno, il centauro avrebbe sbagliato la traiettoria della curva, cadendo così sull’asfalto. L’impatto è stato devastante: inutile l’arrivo dei soccorsi. Per il 26enne non c’è stato nulla da fare.