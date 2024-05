Giuseppe Rallo, il 26enne è morto in sella alla sua moto: l’incidente allo svincolo della Rho-Monza

Paderno Dugnano (Milano) – Ha perso il controllo della sua moto, fino alla rovinosa caduta che non ha lasciato alcuna speranza. Giuseppe Rallo, 26enne di Lainate, è morto ieri mattina a causa di un incidente sulla complanare della Rho-Monza a Paderno Dugnano, nei pressi della Comasina. Il giovane stava percorrendo il tratto tra il centro della città e la Statale dei Giovi. Prima di immettersi sulla provinciale, in direzione di Paderno, il centauro avrebbe sbagliato la traiettoria della curva, cadendo così sull’asfalto.

Un impatto devastante: il 26enne ha subito perso conoscenza e non si è più risvegliato. Sul posto, i primi a intervenire sono stati i conducenti degli altri veicoli, che sono stati loro malgrado testimoni della tragedia. Gli automobilisti, oltre a chiamare i soccorsi, hanno infatti posizionato le loro vetture a protezione della vittima nell’attesa dell’arrivo degli operatori sanitari. Oltre alla polizia locale di Paderno Dugnano, sul posto sono arrivati i mezzi del 118 con l’ausilio anche dell’elisoccorso, che è atterrato tra gli svincoli della Rho-Monza. Le condizioni di Giuseppe Rallo erano però già disperate e per lui non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimarlo.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il 26enne, residente a Lainate, avrebbe perso il controllo della propria moto da solo e non ci sarebbero quindi altri veicoli coinvolti. Il centauro sarebbe volato per diversi metri, impattando contro il guard-rail per poi ricadere sull’asfalto. La dinamica dell’incidente mortale è ancora al vaglio degli agenti, che durante la mattina di ieri hanno effettuato i rilievi e hanno ascoltato le testimonianze degli automobilisti che erano presenti al momento della tragedia. Saranno anche acquisite le immagini delle telecamere della zona per cercare di delineare quello che è accaduto. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte dei ghisa, ieri è stato temporaneamente chiuso il tratto di complanare tra la Statale dei Giovi e il centro di Paderno.

Si tratta del terzo incidente mortale in un mese tra Nord Milano e Rho. Durante le festività di Pasqua, infatti, il cinesellese Andrea Bagari, di 45 anni, aveva perso la vita dopo uno scontro con una Toyota Yaris, mentre stava guidando la sua Fiat Grande Punto in via Alessandrina, al confine tra Cusano Milanino e Paderno Dugnano. Il 17 aprile a Rho è morto dopo lo schianto della sua moto contro un’auto Alessio Moroni, di 20 anni.