"Giudici di pace a rischio paralisi"

Attività giudiziaria paralizzata per lo sciopero dei magistrati, mentre l’Ordine degli avvocati lancia l’allarme sulla grave crisi degli uffici del giudice di pace. Ieri nessuna udienza al Tribunale di Monza per la partecipazione unanime all’astensione nazionale proclamata dalle toghe contro la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. "Solo se restano appartenenti allo stesso Ordine giudiziario si possono assicurare l’attuazione del principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla Legge previsto dalla nostra Costituzione. Altrimenti l’organo che cura le indagini sarà inevitabilmente condizionato dalle scelte politiche della maggioranza di turno", sostengono i magistrati.

La presidente dell’Ordine degli avvocati di Monza Enrica Michela Malberti, invece, ha fatto suo il grido di allarme lanciato dall’Unione Lombarda Ordini Forensi sulla situazione dei giudici di pace, che a Monza, al 30 giugno 2024, risultano in 8 rispetto all’organico di 32. "Una situazione del tutto insostenibile, costituendo un indubbio vulnus per i cittadini e le imprese di un territorio che, per la vocazione produttiva che lo caratterizza, non può permettersi di perdere credibilità e competitività a causa delle inefficienze della macchina giudiziaria - sostiene la Malberti -

La situazione appare ancor più compromessa con riferimento all’imminente ampliamento delle competenze assegnate ai giudici di pace, la cui entrata in vigore è prevista per il 31 ottobre, che rischierà di tradursi in una sostanziale paralisi degli uffici".

S.T.